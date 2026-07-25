(ANSA) - TORINO, 25 LUG - Sono al vaglio dei tecnici del Servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro (Spresal), le modalità dell'incidente sul lavoro avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri in un'azienda a San Pietro Mosezzo, nel Novarese, in cui ha perso la vita un operaio. L'uomo sarebbe rimasto schiacciato sotto un'autogrù. Scattato l'allarme, sul posto è arrivata un'ambulanza medicalizzata del 118, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Intervenute anche, oltre allo Spresal e i carabinieri, le squadre dei vigili del fuoco con un'autopompa serbatoio e un autogrù. Da una prima ricostruzione l'operaio sarebbe rimasto schiacciato a seguito del ribaltamento di una autogrù durante la movimentazione di un container. I vigili del fuoco hanno recuperato la vittima con ausilio dell'autogrù, rimuovendo il mezzo ribaltato e hanno proceduto a mettere in sicurezza l'area interessata dall'incidente. (ANSA).