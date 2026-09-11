(v. 'Morto operaio di 34 anni precipitato nel ...' delle 8) (ANSA) - BARLETTA, 11 SET - La Procura di Trani ha iscritto nel registro degli indagati cinque persone per la morte di Vincenzo Dibenedetto, l'operaio di 34 anni precipitato nel vuoto da un'altezza di nove metri mentre era a lavoro nell'oleificio di famiglia che si trova alla periferia di Barletta. Gli indagati sono accusati di concorso di omicidio colposo e violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Tra gli indagati ci sono, iscritti come atto dovuto, due parenti della vittima, proprietari dello stabilimento oleario e difesi dall'avvocato Giuseppe Spina, e un imprenditore di 61 anni di Andria, difeso dagli avvocati Riccardo D'Avanzo e Saverio Santangelo. Si tratta del titolare dell'impresa cui erano stati commissionati lavori su uno dei silos dell'azienda. Secondo quanto ricostruito, il 34enne era sul mezzo della ditta del 61enne quando, per cause in fase di accertamento, è caduto nel vuoto. Sul corpo dell'operaio è stata disposta l'autopsia che sarà eseguita lunedì prossimo nell'istituto di Medicina legale del Policlinico di Bari. (ANSA).