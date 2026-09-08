(ANSA) - NAPOLI, 08 SET - Un operaio incaricato di interventi sulla linea aerea della Circumvesuviana è rimasto folgorato questa mattina nella zona compresa tra le stazioni di San Giovanni e San Giorgio a Cremano, nel Napoletano. Da ciò che si apprende, l'uomo (del quale non è stata ancora resa nota l'identità) risulta gravemente ferito ed è ora ricoverato all'Ospedale del Mare di Napoli. A causa dell'incidente, la circolazione ferroviaria tra le stazioni di San Giovanni e Torre del Greco risulta al momento interrotta, come spiega l'Ente Autonomo Volturno, che sulla vicenda ha diramato un comunicato nel quale si spiega come il fatto è dovuto ad "un infortunio che ha interessato un collega di Eav, in quel momento in servizio a San Giorgio a Cremano". L'azienda assicura che "la circolazione dei treni verrà riattivata nel più breve tempo possibile". Nel frattempo sono stati istituiti bus sostitutivi per garantire il collegamento tra Napoli e Torre del Greco, ma sono inevitabili i disagi, accentuati dallo stop annunciato dei convogli regionali di Trenitalia a causa di uno sciopero che durerà fino alle 21 di questa sera. A Torre del Greco, città più popolosa tra quelle della provincia interessate dall'interruzione, sono stati numerosi i passeggeri che si sono riversati sui marciapiedi di via Marconi, non distante dalla stazione centrale, zona dove è dovuta intervenire anche la polizia municipale per limitare i disagi alla viabilità ordinaria derivanti dalla massiccia presenza di pendolari. Dopo interlocuzioni con i vigili urbani, Eav ha deciso di spostare la fermata degli autobus da via Marconi alla vicina piazza della Repubblica, a ridosso della stazione centrale. (ANSA).