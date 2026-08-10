(ANSA) - UDINE, 10 AGO - Un operaio di 58 anni è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Udine dopo essere caduto da un fabbricato a Pozzuolo del Friuli. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio. L'uomo, residente a Curtarolo (Padova), stava rimuovendo la copertura di un tetto. La caduta, da un'altezza di circa quattro metri, sarebbe stata causata dal cedimento di un pannello sottostante. Nonostante le gravi ferite riportate, non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri della stazione di Mortegliano sono intervenuti sul posto su segnalazione pervenuta al 112. Sul luogo dell'incidente è giunto anche il personale del Dipartimento Prevenzione Infortuni dell'Asufc di Udine. Dalle prime informazioni, sembra che il ferito e altri due operai presenti in cantiere stessero lavorando in nero. Sono in corso approfondimenti sulla loro posizione. (ANSA).