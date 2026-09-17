(ANSA) - WASHINGTON, 16 SET - OpenAI, in un post sul suo blog, ha reso noto di aver riscontrato sei casi di "comportamento imprevisto o preoccupante dei modelli" di intelligenza artificiale negli ultimi sei mesi, in aggiunta all'incidente che in estate ha interessato Hugging Face. L'azienda si è inoltre impegnata ad adottare un nuovo sistema di segnalazione per eventuali futuri comportamenti anomali durante le fasi di test. L'annuncio del colosso dell'IA è giunto in un momento di crescente pressione sulle aziende di intelligenza artificiale perché affrontino con maggiore serietà le questioni relative alla sicurezza e al cosiddetto "disallineamento" dei modelli. (ANSA).