(ANSA) - NEW YORK, 28 SET - OpenAi rinuncia al lancio del suo ultimo modello di intelligenza di nuova generazione a causa dei timori sulla sicurezza sollevati dai ricercatori durante i test. Lo riporta il Wall Street Journal. La startup guidata da Sam Altman avrebbe voluto lanciare Gpt-6.1 Astra nel giro di settimane ma il modello non è risultato abbastanza affidabile per essere rilasciato in sicurezza. Secondo quanto spiegato dal responsabile dei sistemi di sicurezza di OpenAi Saachi Jain, il modello ha ottenuto risultati scadenti nella capacità di attenersi alle aspettative degli umani e ha mostrato una maggiore propensione all'inganno. (ANSA).