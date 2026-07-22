(ANSA) - SAN FRANCISCO, 22 LUG - OpenAI, azienda produttrice di ChatGPT, ha reso noto che i suoi modelli di intelligenza artificiale avanzata sono andati fuori controllo durante i test di sicurezza, violando autonomamente una popolare piattaforma per programmatori. L'azienda di San Francisco ha definito l'accaduto un "incidente informatico senza precedenti" e ha annunciato che condurrà un'indagine congiunta con la piattaforma di condivisione di codice e modelli di IA Hugging Face, vittima del cyber attacco. (ANSA).