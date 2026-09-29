(ANSA) - GINEVRA, 29 SET - I tagli al bilancio stanno portando le organizzazioni di sostegno ai rifugiati al 'punto di rottura' in diverse aree cruciali, dove quest'anno quasi 8,3 milioni di persone rischiano di rimanere prive di aiuti. Lo ha detto l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr). "La protezione non può essere ridotta all'infinito senza provocare il collasso dei sistemi. Al di sotto di una certa soglia, i servizi non si limitano a raggiungere un numero minore di persone, ma possono smettere completamente di funzionare, lasciando i più vulnerabili senza la protezione di cui hanno bisogno", ha dichiarato Dominique Hyde, direttrice delle relazioni esterne dell'Unhcr, in occasione della pubblicazione di un rapporto dell'organizzazione. (ANSA).