(ANSA) - ROMA, 23 OTT - "Io sento sistematicamente Schlein, Bonelli, Conte, Fratoianni. Con Silvia Salis siamo amici da almeno 6-7 anni, abbiamo condiviso anni insieme, io da assessore allo sport, lei da vicepresidente del Coni: è una straordinaria sindaca, sarà una risorsa fondamentale per il centrosinistra". Lo ha detto il leader di Progetto civico Italia, Alessandro Onorato, a margine degli Stati generali del movimento, rispondendo a una domanda sul dialogo con Elly Schlein, assente alla tre giorni della kermesse. "Non ho nulla contro Matteo Renzi, questo è un altro mito generato", ha aggiunto. (ANSA).