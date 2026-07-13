(ANSA) - ROMA, 13 LUG - A differenza delle ondate di calore precedenti, nelle quali l'anticiclone africano ha solo lambito la nostra penisola, la traiettoria dell'attuale massa di aria calda è più spostata verso Est e sta, dunque, investendo in pieno l'Italia. "Attualmente, l'aria calda che sale dall'Africa si sta muovendo dall'Algeria verso Nord-Est", dice all'ANSA Lorenzo Giovannini, fisico dell'atmosfera dell'Università di Trento. "A essere colpita è soprattutto la Sardegna e, verso metà settimana, anche il versante tirrenico". Le previsioni indicano che l'ondata proseguirà fino alla fine della settimana, dopodiché l'arrivo di aria più fresca potrebbe mitigare un po' le temperature. "Questa settimana farà molto caldo più o meno ovunque - aggiunge Giovannini - forse sarà esclusa solo la zona alpina. Nel fine settimana è previsto l'arrivo di aria più fresca da Nord-Est, che farà abbassare le temperature prima nelle regioni settentrionali e poi scenderà pian piano verso Sud nei giorni seguenti". La maggiore energia accumulata dall'atmosfera durante le ondate di calore come quella in corso può scatenare anche temporali più violenti del normale: basta che arrivi poca aria a temperature inferiori sopra la colonna di aria caldissima che si accumula negli strati atmosferici più vicini al suolo. "Quando si hanno infiltrazioni di aria più fresca in condizioni di temperature molto elevate - afferma Giovannini - si possono innescare temporali molto intensi, e questo aumenta anche la possibilità di fulmini che, come è sempre stato, potrebbero essere la causa scatenante di incendi, soprattutto se la vegetazione è molto secca". (ANSA).