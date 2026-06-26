(ANSA) - LONDRA, 26 GIU - L'ondata di caldo eccezionale che ha investito il Regno Unito insieme al resto d'Europa ha messo in crisi il servizio sanitario nazionale (Nhs), con diversi ospedali costretti a dichiarare lo stato di emergenza (critical incident) per l'impatto delle alte temperature sull'erogazione dei servizi. Il Royal Devon and Exeter Hospital ha annunciato la misura per "la natura diffusa degli effetti che il caldo estremo e l'umidità stanno avendo sulla nostra capacità di fornire i servizi", mentre al Queen Alexandra Hospital di Portsmouth diversi gruppi di refrigerazione hanno ceduto per le temperature elevate, compromettendo i sistemi digitali e i servizi clinici. In Galles, l'Aneurin Bevan University Health Board ha invocato l'emergenza non potendo assistere in sicurezza i pazienti nei reparti privi di aria condizionata di alcune strutture e al Norfolk and Norwich University Hospital si sono fermati gli apparecchi per la risonanza magnetica. Ieri l'Nhs aveva dichiarato uno stato di emergenza generalizzato mentre il servizio ambulanze di Londra aveva registrato il livello record di chiamate per persone in pericolo di vita a seguito di malori causati dal caldo. Intanto è in vigore per il terzo giorno consecutivo l'allerta rossa a fronte delle temperature record: ieri pomeriggio era stato registrato il primato di 36,7 gradi per il mese di giugno. Mentre si prevede che la morsa di caldo allenti la presa sul Regno nel fine settimana con l'arrivo di piogge e il calo delle temperature. (ANSA).