(ANSA) - ROMA, 30 GIU - "Le attuali ondate di calore in Europa sono una 'prova generale': in tutta Europa, in questo momento, i pronto soccorso si stanno riempiendo. I servizi di ambulanza stanno registrando numeri record" e "l'Italia ha registrato cinque decessi in 24 ore". Lo afferma in una nota il direttore regionale dell'OMS per l'Europa, Hans Henri P. Kluge, sottolineando la necessità di potenziare le misure di prevenzione. "Lunedì 6 luglio - ha annunciato Kluge - convocherò i responsabili nazionali per le emergenze, l'ambiente e il cambiamento climatico di tutti gli Stati membri dell'OMS nella Regione europea per una riunione di verifica d'emergenza. L'ordine del giorno prevede un unico quesito: cosa abbiamo imparato da questa ondata di calore, siamo pronti per la prossima e in che modo l'OMS/Europa può offrire un maggiore sostegno?". Questa ondata di calore, ha avvertito, " è una prova generale. Le estati future saranno più difficili". (ANSA).