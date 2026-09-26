(ANSA) - TORINO, 26 SET - Christian Matheus De Oliveira Morando (26) ha detto al gip che il 20 settembre era andato con Keith Butig (22) nella casa torinese di Nicole Formichetti (47) per una festa. Arrivata la vittima, Fabio Colapietro (39), considerato "il cavallino di uno spacciatore che conosce la professoressa, hanno cominciato a consumare ogni tipo di sostanza, il giorno e la notte. Il giorno dopo si sveglia e gli dicono che la vittima gli avrebbe rubato forse 50 euro, ne nasce una lite in cui tutti si sono picchiati, quindi Colapietro cade e muore". Così al termine dell'udienza di convalida in carcere l'avvocato di De Oliveira, Wilmer Perga. (ANSA).