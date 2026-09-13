(ANSA) - PADOVA, 13 SET - Omicidio a Villatora nel comune di Saonara, in provincia di Padova. Dalle prime informazioni, un uomo ha soffocato l'anziana suocera con cui conviveva. Al momento del delitto, i due erano da soli in casa. Sul posto i Carabinieri e il pm Marco Brusegan. La vittima è una donna di 97 anni, con diverse patologie. Veniva accudita dalla figlia e del genero, che ha settant'anni. A quanto emerge, l'uomo l'ha soffocata ponendole un sacchetto sul capo dopo che lei ha manifestato un'esigenza di carattere sanitario. Sono in corso le operazioni per l'arresto del settantenne, che verrà portato in carcere. (ANSA).