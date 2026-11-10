(ANSA) - MILANO, 10 NOV - Fu premeditato l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, 22 anni, ecuadoriano, ucciso a coltellate e con cocci di bottiglia il 26 maggio scorso nei pressi della stazione Certosa di Milano. Lo si evince dall'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Milano nei confronti di cinque giovani appartenti ai Latin Kings dei quali quattro sono finiti in carcere mentre uno risulta irreperibile. La premeditazione, annota il gip, in seguito alle indagini della Squadra Mobile, è accertata "alla luce delle modalità" con le quali il giovane fu ucciso. Gli indagati, dei quali un gruppo era già stato arrestato nei mesi scorsi, tanto che ora in carcere sono undici, "individuata la vittima, il fratello e l'amico poco dopo l'alterco intervenuto, si determinavano ad agire in gruppo, con modalità coordinate, fermi nel proposito omicidiario". Avevano chiuso le vie di fuga e avevano affrontato la vittima e chi era con lui con atteggiamento "provocatorio e violento", sfidandoli con lo sguardo" e con "lo strisciare bottiglie di vetro che avevano in mano". Per quanto riguarda le esigenze cautelari il gip sottolinea la "spiccata pericolosità sociale degli indagati" e quindi il pericolo di reiterazione del reato (non il pericolo di fuga o di inquinamento probatorio) considerata anche la "spregiudicatezza dell'azione chiaramente volta a eliminare il giovane" che è desumibile "anche dall'azione finale" attraverso la quale "il corpo veniva gettato all'interno di una stretta e profonda intercapedine situata tra la sponda dei binari ferroviari e la parete di cinta della stazione ferroviaria" (ANSA).