(ANSA) - CATANZARO, 17 NOV - La Corte d'Assise di appello di Catanzaro ha confermato la condanna di primo grado a 16 anni di reclusione, per concorso in omicidio volontario, per Isabella Internò, ex fidanzata di Denis Bergamini, calciatore del Cosenza morto il 18 novembre 1989. Nel processo d'appello il pm aveva chiesto il riconoscimento della premeditazione e che le circostanze aggravanti prevalessero sulle attenuanti generiche, con un contestuale aggravamento della pena a 23 anni. (ANSA).