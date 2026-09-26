Si terrà nel pomeriggio di oggi l'udienza di convalida per i tre fermati dopo il ritrovamento di un cadavere fatto a pezzi in un alloggio alla periferia Nord di Torino, dove abita in affitto una docente. La vittima è Fabio Colapietro, di 39 anni, nato a Chivasso. Davanti al gip compariranno Christian Matheus De Oliveira Morando, di 26 anni, originario di Chivasso e residente a Torino, gravemente indiziato di omicidio e soppressione di cadavere, e - per favoreggiamento e concorso nella soppressione del cadavere - Nicole Formichetti, di 47 anni, originaria di Rieti, docente, e Keith Butig, di 22 anni, di Torino. Parti del corpo erano state trovate in sacchi neri e altre all'interno di secchi ricoperti di cemento a presa rapida, nella notte tra giovedì e venerdì scorsi. A dare l'allarme era stata la madre di De Oliveira Morando, che aveva chiamato il 112, affermando che il figlio aveva fatto del male a una persona. Inizialmente il ventiseienne avrebbe parlato di una colluttazione per una rapina o furto. (ANSA).