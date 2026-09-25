(ANSA) - TORINO, 25 SET - Il cadavere trovato dagli agenti della Mobile ieri notte a Torino era ridotto in pezzi e nascosto in alcuni grossi sacchi neri nel bagno di un appartamento. Accanto c'erano dei coltelli, in un secchio. Alla scoperta gli agenti delle volanti sono arrivati dopo la chiamata di una donna al 112, che sosteneva il figlio avesse fatto del male a una persona. Accorsi dalla donna, con lei c'era il figlio e ai poliziotti sarebbe stato indicato dove si trovava il cadavere: non nella loro casa, ma dalla parte opposta della città, in via Gulli. Raggiunto questo secondo appartamento, i poliziotti hanno trovato i resti umani. (ANSA).