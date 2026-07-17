(ANSA) - MODENA, 17 LUG - Un uomo fra i 30 ed i 35 anni, italiano, è stato ucciso a coltellate a Modena in via Tignale del Garda. A ritrovare il cadavere di prima mattina, nella zona dell'androne condominiale, sarebbero stati alcuni residenti, che hanno immediatamente dato l'allarme. La vittima non sarebbe residente nella palazzina, ma in un'abitazione nei paraggi. I carabinieri starebbero sentendo una donna che risiede nel condominio per raccogliere elementi utili alle indagini. Non è escluso che il delitto possa essere in qualche modo legato a fatti di droga; in particolare alcuni residenti avrebbero udito una lite intorno alle cinque del mattino. (ANSA).