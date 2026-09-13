(Vedi servizio delle ore 19.58) (ANSA) - ROMA, 13 SET - Il ministro degli Esteri dell'Oman, Badr al-Busaidi, ha annunciato il rinvio del vertice previsto per domani nel Paese, che avrebbe visto la partecipazione dell'Iran e degli Stati del Golfo. Lo riporta Ynet citando una dichiarazione del ministro su X. "Rimaniamo impegnati a favorire un dialogo che supporti la stabilità e una cooperazione duratura nella nostra regione", ha aggiunto. (ANSA).