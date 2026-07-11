(ANSA) - PECHINO, 11 LUG - Almeno 900.000 persone sono state evacuate in tutta la Cina in vista dell'arrivo del tifone Bavi e delle piogge torrenziali che lo accompagnano, in particolare a Wenzhou, la metropoli orientale dove si prevede che toccherà terra. A Wenzhou, una municipalità con quasi 10 milioni di abitanti, circa 887.800 persone erano state evacuate dalle loro case fino a venerdì sera, secondo quanto riportato dalle autorità locali. Più a nord, le forti piogge hanno già spinto Pechino a evacuare oltre 100.000 persone, secondo il governo della capitale. (ANSA).