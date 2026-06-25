(ANSA) - SANREMO, 25 GIU - Sono oltre 460, più del doppio rispetto alle prime stime che parlavano di circa 200 esemplari, gli animali rinvenuti e sottoposti a sequestro nell'abitazione di Sanremo (Imperia), dove è in corso un'indagine per presunta detenzione in condizioni incompatibili con la loro natura. Il dato è emerso nel corso del sopralluogo e delle operazioni di censimento ancora in corso da parte di Asl1 Imperiese, che non ha terminato di completare la schedatura e il ricollocamento di tutti gli animali. Si attendono inoltre le disposizioni del pubblico ministero dopo il sequestro disposto dalla Procura di Imperia nell'ambito del procedimento aperto nei confronti della proprietaria dell'immobile, una professoressa, per l'ipotesi di reato prevista dall'articolo 727 del codice penale, relativo alla detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze. Secondo il conteggio provvisorio sono stati censiti 65 gatti, 29 cani, circa 70 cavie, 53 conigli, 87 capi di pollame, 102 tra pecore e capre, due pappagalli Ara, un cacatua, un parrocchetto, dieci diamantini, due quaglie ornamentali, sette calopsite, sette testuggini, otto tartarughe d'acqua dolce, un fagiano, dieci pappagallini ornamentali e cinque cocorite. Gli animali erano distribuiti in diversi punti della proprietà e, in numerosi casi, tenuti in condizioni di promiscuità tra specie profondamente diverse, comprese specie esotiche e animali domestici con esigenze etologiche incompatibili. Una situazione che ha richiesto un intervento straordinario e che, secondo gli accertamenti, sarebbe sfuggita al controllo della proprietaria, descritta come persona da sempre amante degli animali ma non più in grado di gestire un numero così elevato di esemplari. Durante il sequestro, la donna ha accusato un malore. (ANSA).