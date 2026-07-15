(ANSA) - VENEZIA, 15 LUG - Il sindacato Usb ha dichiarato lo stato di agitazione per i lavoratori dei musei e delle aree archeologiche statali del Veneto, denunciando temperature superiori ai 30 gradi con umidità al 60% nelle sale espositive e negli uffici della Direzione regionale musei nazionali del Veneto e dei Musei archeologici nazionali di Venezia e della Laguna, con una temperatura percepita di circa 40°C. Il sindacato denuncia l'assenza di manutenzione sui fancoil, guasti da anni al Museo Archeologico di Venezia, la mancata fornitura di acqua e dispositivi di protezione individuale e la mancata formazione del personale sul rischio colpi di calore, evento già occorso a un visitatore. Nonostante le segnalazioni inviate dall'estate 2025 e la richiesta formale di incontro urgente dell'1 luglio, afferma il sindacato, la dirigenza non ha risposto. Usb minaccia di presentare una denuncia allo Spisal e all'Ispettorato territoriale del lavoro di Venezia se non verranno subito calendarizzati tavoli di confronto e attuate le misure di sicurezza previste dalla legge. (ANSA).