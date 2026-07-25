(ANSA) - BORDEAUX, 25 LUG - Oltre 200.000 persone in totale sono finora state evacuate nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove impervesano vasti e incontrollabili incendi boschivi. Il numero è cresciuto con l'evacuazione durante la notte di oltre 60.000 persone nella regione atlantica francese di Bordeaux. I roghi hanno spinto Madrid a dichiarare lo stato di emergenza nazionale e le autorità francesi a ordinare l'evacuazione totale, via terra e via mare, di varie zone. Nel sud-ovest della Francia è stata ordinata l'evacuazione "villaggio per villaggio" della penisola di Cap Ferret, scrivono media internazionali, fra cui Bbc e il Guardian. Durante la notte nel dipartimento della Gironda, infatti, sono stati evacuati i comuni di Saint-Médard-en-Jalles (33.000 abitanti), Saint-Jean d'Illac (9.600), Martignas-sur-Jalles (8.000) e Saint-Aubin de Médoc (7.800), tutte situate vicino o all'interno dell'area metropolitana di Bordeaux. L'incendio, iniziato a nord del bacino di Arcachon, ha distrutto 19.000 ettari e 100 edifici in tre giorni, secondo la prefettura. (ANSA).