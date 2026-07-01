(ANSA) - ROMA, 01 LUG - L'Aula della Camera ha approvato all'unanimità la proposta di legge che prevede misure per proteggere e assistere minorenni e adulti nei contesti di criminalità organizzata. Il provvedimento, che ora passa al Senato, punta ad allontanare dalla malavita i giovani, garantendo un futuro lontano dagli ambienti criminali in cui sono nati. La pdl, frutto del lavoro della Commissione parlamentare d'inchiesta antimafia, prende le mosse da una prassi giudiziaria promossa dal tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, cui hanno successivamente aderito altri tribunali. (ANSA).