(ANSA) - BRUXELLES, 10 LUG - Via libera dell'Ecofin alle raccomandazioni ai 27 previste dalla Commissione per il semestre europeo. All'Italia viene raccomandato di "garantire che la spesa netta rispetti il percorso correttivo raccomandato dal Consiglio il 21 gennaio 2025, tenuto conto dello scostamento registrato entro il 2025 dalla Commissione rispetto al massimale di spesa netta raccomandato, di rafforzare la spesa complessiva per la difesa e la sicurezza e la prontezza operativa, garantendo al contempo la sostenibilità del debito e l'efficienza della spesa, nonché adattando gradualmente il bilancio per sostenere una spesa per la difesa strutturalmente più elevata". Nelle raccomandazioni all'Italia viene inoltre chiesto di "garantire che le misure adottate per attenuare l'impatto dell'aumento dei prezzi dell'energia siano temporanee, mirate a proteggere le famiglie vulnerabili o a rispondere alle esigenze delle imprese ad alto consumo energetico, preservino gli incentivi al risparmio energetico e che il loro costo fiscale sia compatibile con gli impegni assunti nell'ambito del quadro fiscale dell'Ue; di continuare ad attuare la serie di riforme e investimenti alla base del periodo di aggiustamento prorogato, come raccomandato dal Consiglio il 21 gennaio 2025. In linea con gli obiettivi di sostenibilità di bilancio, rendere il sistema fiscale più favorevole alla crescita sostenibile, garantendo al contempo l'equità, anche attraverso un'ulteriore lotta all' evasione fiscale e la riduzione delle spese fiscali residue, comprese quelle relative all'imposta sul valore aggiunto e alle sovvenzioni dannose per l'ambiente". Tra le raccomandazioni figura anche quella di "accelerare l'elettrificazione e intensificare gli sforzi per la diffusione delle energie rinnovabili e delle soluzioni di accumulo, anche attuando pienamente le riforme in materia di autorizzazioni, in particolare a livello subnazionale, e investendo nella rete elettrica; di continuare ad affrontare i rischi legati al clima e mitigarne l'impatto economico, anche attraverso un maggiore coordinamento istituzionale, soluzioni basate sulla natura e coperture assicurative contro i rischi climatici". (ANSA).