(ANSA) - ISTANBUL, 10 AGO - I parlamentari turchi hanno approvato oggi un disegno di legge che offre un'amnistia limitata ai militanti curdi del Pkk. Si tratta di un primo passo legislativo volto a porre fine a decenni di violenze sanguinose. Il testo, che prevede il ritorno alla vita civile per alcuni combattenti del Partito dei Lavoratori del Kurdistan (Pkk) che depongono le armi, è stato approvato con 468 voti favorevoli, 88 contrari e sei astensioni, secondo quanto riferito da fonti ufficiali. Il disegno di legge non fa alcun riferimento alla sorte del leader del Pkk Abdullah Ocalan - attualmente in carcere - che si è fatto promotore del processo. Il testo prevede il ritorno alla vita civile per alcuni combattenti che depongono le armi, ma non specifica quale sarà il destino del settantasettenne fondatore del Partito dei Lavoratori del Kurdistan, che dal 1999 sconta l'ergastolo in regime di isolamento. (ANSA).