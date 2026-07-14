(ANSA) - ROMA, 14 LUG - La presidenza della Camera, a quanto si apprende da fonti parlamentari, ha dato il via libera al voto segreto su un centinaio di emendamenti alla legge elettorale su 200 presentati, e agli articoli 1, 2 e 3. La richiesta delle opposizioni di scrutinio segreto, ha spiegato il presidente di turno Fabio Rampelli, "può essere accolta per tutte le proposte emendative e gli articoli del provvedimento per cui sussistono i requisiti". Rampelli ha quindi ha annunciato la distribuzione di una tabella "con l'elenco di tutte le votazioni a scrutinio segreto accolte, a cui si aggiungerà anche la votazione finale". (ANSA).