(ANSA) - ROMA, 21 LUG - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni vedrà oggi i leader della coalizione per il consueto confronto di governo. Lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi. Nel corso dell'incontro, spiegano le stesse fonti, sarà fatto il punto sulla situazione interna e internazionale, al fine di definire le priorità dell'azione di governo in vista dell'autunno, con particolare riferimento all'utilizzo della flessibilità ottenuta in sede europea in materia di energia, anche alla luce delle più recenti proposte della Commissione europea in materia di Ets. La premier è da poco arrivata a Palazzo Chigi. (ANSA).