(ANSA) - ROMA, 14 SET - Inizio settimana con il tempo stabile e soleggiato eccetto qualche residua nuvolosità sul versante ionico dell'estremo Sud. Le temperature torneranno a salire leggermente sopra la media stagionale, con valori che in qualche caso potranno toccare o superare di poco i 30°C. Una situazione destinata però a cambiare a partire da metà settimana. E' quanto annuncia Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it. "Tra mercoledì e giovedì - afferma - l'ingresso di una perturbazione di origine atlantica raggiungerà le regioni del Centro-Nord, portando il ritorno di piogge e temporali con fenomeni localmente intensi". Non solo: il maltempo porterà un'ulteriore flessione delle temperature al Settentrione e sulle regioni centrali. Nel dettaglio: - Lunedì 14. Al Nord: sole prevalente. Al Centro: sole prevalente. Al Sud: piogge su bassa Sicilia e Calabria meridionale. - Martedì 15. Al Nord: soleggiato. Al Centro: sole ovunque. Al Sud: rovesci e temporali sparsi su Sicilia, Calabria, Basilicata, Murge, Cilento, Salento. - Mercoledì 16. Al Nord: peggiora con l'arrivo di piogge e temporali entro sera. Al Centro: soleggiato. Al Sud: bel tempo. - Tendenza: giovedì tempo instabile per il passaggio di un fronte, da venerdì piogge verso il Centro-Sud. (ANSA).