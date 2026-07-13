(ANSA) - PARIGI, 13 LUG - Avanti nel sostegno a Kiev: il presidente francese, Emmanuel Macron, riunisce oggi a Parigi il vertice della Coalizione dei Volonterosi per l'Ucraina in presenza del presidente, Volodymyr Zelensky, e di 37 Paesi aderenti all'iniziativa. Il vertice precede di un giorno la tradizionale parata militare sugli Champs-Elysées per la Festa Nazionale francese francese del 14 luglio, anch'essa incentrata quest'anno sulla difesa dell'Ucraina ed il "risveglio strategico europeo". Al vertice di questo pomeriggio all'Hotel des Invalides,storico complesso militare nel cuore della capitale francese, partecipa per l'Italia il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani mentre domani è atteso in tribuna sui Campi Elisi il presidente, Sergio Mattarella, insieme ad una trentina di capi di Stato e di governo tra cui il tedesco Friederich Merz o lo spagnolo Pedro Sanchez. Intanto, oggi pomeriggio, la riunione dei volenterosi riunirà circa 25 leader con l'obiettivo di accrescere ''il sostegno all'Ucraina e la pressione sulla Russia''. (ANSA).