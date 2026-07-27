(ANSA) - ROMA, 27 LUG - Odissea è ufficialmente nell'Olimpo degli incassi dell'era Cinetel in Italia: nel suo secondo weekend la pellicola Universal, incassa 10,6 milioni di euro - addirittura +6 per cento rispetto allo scorso fine settimana di esordio - e raggiunge un totale di oltre 26,7 milioni (26,780) di euro. È un risultato straordinario che dimostra come il film di Christopher Nolan ha portato bene a tutti, ha pure migliorato la sua media per copia che è arrivata a 17.169 euro in 620 cinema grazie anche a una domenica da record, con un incasso ieri di 3.742.872 euro, la cifra più alta ottenuta dal film dalla sua uscita. La corsa di Odissea prosegue con numeri molto forti anche fuori dall'Italia. Negli Stati Uniti il film ha raggiunto 286.371.800 dollari, pari al 44,8% del totale mondiale. È dunque un momento importante per la storia del cinema nelle sale italiane che registrano, con 43,5 milioni il miglior luglio di sempre o almeno da quando esiste il rilevamento Cinetel. Il record era del 2011 con poco più di 42 milioni di euro ma con 400mila spettatori in più, 5,8 contro gli attuali 5,5 (ma il mese non è ancora finito). Il colossal di Nolan trascina anche i dati annuali con tutti segni positivi: +29 per cento sul 2025 e +33 per cento sul 2024, più o meno come le presenze, +21 e +24. In seconda posizione si conferma Minions & Monsters, distribuito sempre da Universal, che nel suo quarto weekend incassa 562.733 euro e registra 71.064 presenze. Il film perde il 18% rispetto alla settimana precedente, passando da 465 a 399 cinema, con una media di 1.410 euro. Il totale aggiornato arriva a 6.874.264 euro. Completa il podio, in terza posizione, Toy Story 5 di Walt Disney Italia, che raccoglie 237.616 euro e 31.760 spettatori. Il film Disney/Pixar registra una media di 846 euro in 281 cinema, e porta il proprio totale a 8.903.724 euro. Al quarto posto debutta Deep Water - Incubo dagli abissi, distribuito da Notorious Pictures, con 223.182 euro, 34.310 presenze e una media di 809 euro. Quinta posizione per Terapia di famiglia, che esordisce con 103.296 euro e una media di 463 euro. La casa: Il rogo del male (Eagle) scende dal quarto al sesto posto con 72.549 euro, in calo del 58%, e raggiunge un totale di 1.047.417 euro. Settimo posto Blue (Piper) il film di esordio di Eleonora Puglia con 68.206 euro e un totale, comprese le anteprime, di 80.014 euro. Seguono A New Dawn (Adler), ottavo con 36.513 euro, e Disclosure Day (Universal), nono con 31.341 euro e un cumulato di 4.973.604 euro. Chiude la Top 10 Il diavolo veste Prada 2 (Disney), che cresce del 61% con 27.902 euro e arriva complessivamente a 32.050.918 euro. (ANSA).