(ANSA) - BOLOGNA, 27 LUG - Una disavventura durata quasi 24 ore, di cui 18 passate in aeroporto a Palma di Maiorca, in Spagna. Questa l'odissea vissuta da circa 150 passeggeri di un volo Ryanair diretto a Bologna che sarebbe dovuto partire ieri mattina alle 6:55 ma che, alla fine, è decollato soltanto all'1 di notte., arrivando nel capoluogo emiliano due ore dopo. A raccontare l'episodio all'ANSA è uno dei passeggeri, Giangiuseppe Grassi, funzionario regionale con un passato proprio da agente di viaggi. "Nessuno ci ha dato assistenza, né dall'aeroporto né dalla compagnia - racconta -. Abbiamo cercato di metterci in contatto con il call center e con i responsabili dell'aeroporto ma senza avere alcuna risposta in merito al nostro volo. Intorno al primo pomeriggio solo ad alcuni di noi è arrivata una comunicazione di un nuovo volo che sarebbe partito alle 23:45. Ma di quella segnalazione in aeroporto nessuno sapeva niente. Non era segnalata neanche sui tabelloni. Era un vero e proprio volo fantasma. Peraltro in partenza da un gate diverso da quello inizialmente programmato". Molte delle persone bloccate in aeroporto, riferiscono alcuni passeggeri, non hanno ricevuto la comunicazione e hanno lasciato lo scalo in attesa di informazioni ufficiali. "Alla chiusura del gate abbiamo visto due ragazze correre verso il banco nel tentativo di salire a bordo - spiega ancora Grassi -. Avevano saputo del volo per caso parlando con altri passeggeri in attesa". "Vorrei sottolineare come nessuno dei turisti in attesa abbia mai alzato la voce o esasperato i toni - conclude il passeggero -, siamo stati tutti molto pacati senza perdere le staffe, nonostante l'attesa di quasi 20 ore. Tra noi c'erano anche bambini e anziani. Ovviamente presenteremo la richiesta di rimborso, ma ci aspettiamo anche le scuse sia di Ryanair che dell'aeroporto di Palma di Maiorca". "Il volo - spiega la compagnia aerea - ha subito un ritardo a causa di un lieve problema tecnico e dei successivi temporali verificatisi presso l'aeroporto di Palma di Maiorca. I passeggeri prenotati su questo volo hanno ricevuto comunicazioni via e-mail e notifiche push, nonché aggiornamenti successivi tramite l'app Ryanair, e durante il ritardo sono stati distribuiti voucher per pasti e bevande. Per ridurre al minimo i disagi, abbiamo predisposto un aeromobile sostitutivo per operare il volo verso Bologna, che è decollato alle 00:30 ora locale". (ANSA).