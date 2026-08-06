(ANSA) - PARIGI, 06 AGO - La crescita del reddito reale pro capite nell'area Ocse frena allo 0,2% nel primo trimestre del 2026, contro lo 0,6% registrato nel quarto trimestre 2025. In parallelo, il Pil reale pro capite è cresciuto dello 0,3%, registrando una lieve accelerazione rispetto allo 0,2% del quarto trimestre 2025. Lo rende noto l'Ocse aggiungendo che, tra le economie del G7, il reddito reale è aumentato dello 0,2% nel primo trimestre del 2026, riflettendo andamenti divergenti a seconda dei Paesi. In Italia, il reddito reale pro capite ha recuperato terreno dopo la contrazione dello 0,9% registrata nel quarto trimestre 2025, crescendo dello 0,8% nel primo trimestre del 2026. "Tale ripresa - spiega l'organismo internazionale con sede a Parigi - è riconducibile all'aumento delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, che ha compensato la riduzione delle prestazioni sociali associata a un lieve calo del tasso di disoccupazione (passato dal 5,7% al 5,4% nel primo trimestre del 2026)". Sempre nel nostro Paese, puntualizza l'Ocse, la "crescita del Pil reale pro capite è rimasta stabile allo 0,3%". (ANSA).