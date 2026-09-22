(ANSA) - NEW YORK, 22 SET - Alexandria Ocasio-Cortez valuterà se candidarsi alle presidenziali del 2028 dopo le elezioni di metà mandato. Lo ha detto la stessa deputata democratica in un'intervista al New York Times. "C'è chi sostiene che questa sia una finestra politica davvero unica e che, spesso in politica, si abbia a disposizione una sola occasione. La vita non aspetta che tu sia pronto ad affrontare le cose. A volte è la vita stessa a preparare tutto per te", ha messo in evidenza. (ANSA).