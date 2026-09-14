(ANSA) - ROMA, 14 SET - "Iniziano i festeggiamenti!!!! Dopo un periodo di riflessione "La Forza Culturale Pop Più Distruttiva nella Storia Britannica Recente" si è dichiarata idonea allo scopo e tornerà ancora una volta a risollevare lo spirito del popolo. Venite a controllare. Sarà uno spettacolo da vedere". Con un post che è già un programma gli Oasis - dopo giorni di indizi e spoiler - annunciano ufficialmente sui loro social il tour 2027, che farà tappa nel Regno Unito, in Europa (con Roma unica data italiana), Stati Uniti e Irlanda. La band fa sapere che non ci sarà una vendita ufficiale e che per avere la possibilità di acquistare i biglietti bisognerà registrarsi entro il 17 settembre sul sito https://oasis.hq.fan/registration. Queste tutte le date: 21, 23, 25, 28 e 29 maggio a Glasgow, 4, 6, 8, 11, 12, 15, 18, 19, 22, 25 e 26 giugno a Manchester, 2 e 3 luglio a Monaco, 10 e 11 luglio a Barcellona, 16 e 17 luglio ad Amsterdam, 23 e 24 luglio a Parigi, 29 e 30 luglio a Roma, 10, 13 e 14 agosto a Boston, 20, 21 e 24 agosto a Las Vegas, 4 e 5 settembre a Slane Castle (Irlanda), 11, 12, 18 e 19 settembre a Knewborth (Gran Bretagna). (ANSA).