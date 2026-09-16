(ANSA) - NEW YORK, 16 SET - Donald Trump lavora a un blitz per cercare di salvare le elezioni di metà mandato. Tre super pac legati al presidente hanno infatti prenotato negli ultimi 10 giorni spazi pubblicitari per 138 milioni di dollari per i candidati repubblicani che corrono alle elezioni di midterm. Lo riporta il New York Times. Il super pac Safety and Affordability, che appare concentrato sui candidati alla Camera, ha acquistato spazi pubblicitari per 27 milioni, mentre 'No Going Back Pac' per oltre 95 milioni. Maga Inc invece ha speso 9 milioni. (ANSA).