(ANSA) - NEW YORK, 11 LUG - Il deputato democratico Ro Khanna è stato bloccato dai coloni israeliani in Cisgiordania mercoledì scorso mentre visitava Khirbet Zanuta, un piccolo villaggio palestinese abbandonato. Mentre era a bordo della sua auto, Khanna e il suo staff sono stati avvicinati da alcuni uomini armati che li hanno insultati in ebraico e in arabo, prendendo a calci gli pneumatici del loro minibus. Poco dopo sono arrivate due auto dell'esercito israeliano che Khanna pensava fossero sul posto per agevolare il passaggio. Invece i soldati - riporta il New York Times - si sono fermati a parlare e fumare con i coloni, e poi hanno spostato un'auto per bloccare il passaggio. "Mi sono sentito impotente. Immaginate come si sentono ogni giorno i palestinesi sotto occupazione se sono riusciti a far sentire impotente un membro del Congresso americano per 90 minuti", ha raccontato Khanna, papabile candidato alle presidenziali del 2028. L'incidente arriva mentre il sostegno a Israele da parte degli americani è in calo, soprattutto fra i democratici. "Andrò in ogni angolo d'America, a prescindere dal fatto che mi candidi o meno, per raccontare quello che sta accadendo in Cisgiordania", ha assicurato. A Khanna è stato consentito di proseguire il suo viaggio solo dopo aver contattato l'ambasciata americana e la polizia israeliana. (ANSA).