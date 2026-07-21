(ANSA) - FIRENZE, 21 LUG - Nuovo stop alla circolazione ferroviaria nel nodo di Firenze per i lavori al ponte al Pino, dalle ore 23 di domenica 26 luglio alle ore 11 di giovedì 30 luglio. La prossima settimana è previsto il montaggio del nuovo cavalcavia, a cura di Rfi e per consentire l'operazione, che vedrà la grande gru sollevare l'impalcato costruito in questi mesi nel cantiere di piazza Vasari per poi poggiarlo sulle spalle e il successivo smontaggio della gru di varo, è previsto lo stop ai treni. Durante le operazioni di montaggio del nuovo impalcato sarà chiusa la passerella pedonale. L'assetto previsto è lo stesso attuato per la precedente interruzione della circolazione ferroviaria del 5 luglio scorso. I treni termineranno la corsa, rispettivamente, alla stazione di Campo di Marte quelli dal sud, e a Santa Maria Novella quelli dal nord. Confermati i servizi sostitutivi per i viaggiatori dell'Alta Velocità con pullman che gireranno su itinerari Campo di Marte-Montelungo scortati dai vigili urbani, con orario 7-22 tranne lunedì 27 (avvio anticipato alle 6) e giovedì 30 (termine alle 10). A Campo di Marte l'area di discesa per i passeggeri dell'Alta Velocità sarà in viale Mazzini, l'area di salita in via Mannelli (davanti alla stazione). Nella zona di Montelungo l'area di discesa/salita sarà collocata in viale Strozzi (fronte piazzale Montelungo) tra via Caduti di Nassiriya e l'attraversamento pedonale. (ANSA).