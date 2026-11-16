(ANSA) - ROMA, 16 NOV - Nuovo peggioramento delle condizioni meteo domani, con piogge ad iniziare dai settori più occidentali ed una intensificazione dei venti su buona parte del Paese. Lo indica un avviso meteo della Protezione civile. L'avviso prevede dalle prime ore di domani temporali, dapprima su Valle d'Aosta, in estensione in mattinata a Liguria, Emilia-Romagna e Toscana. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento e frequente attività elettrica. Si prevedono inoltre venti da forti a burrasca su Liguria di levante, Emilia-Romagna, Umbria, Marche e Lazio. Possibili mareggiate lungo le coste esposte ad ovest. Valutata per la giornata di domani allerta arancione per rischio idrogeologico su settori della Toscana; allerta gialla meteo-idro su settori di Valle d'Aosta, Liguria, Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Campania. (ANSA).