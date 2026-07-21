(ANSA) - LONDRA, 21 LUG - Il nuovo governo del premier laburista Andy Burnham, per la prima volta nella storia del Regno Unito, ha al suo interno più donne che uomini. Su 23 membri del gabinetto, incluso il primo ministro, 12 sono donne e 11 uomini. Anche se nei quattro ruoli chiave alla guida dei dicasteri più importanti - Tesoro, Interni, Esteri e Difesa - la presenza femminile passa da tre a uno rispetto al precedente esecutivo di Keir Starmer. Tra le figure di spicco della squadra di Burnham figurano la ministra dell'Interno, Shabana Mahmood, quella della Sanità, Yvette Cooper, e ancora Angela Rayner, titolare delle Politiche abitative (dossier chiave per le politiche pubbliche del neo premier), Lucy Powell all'Istruzione e Louise Haigh, neo cancelliera del Ducato di Lancaster, coordinatrice dell'ufficio di gabinetto e prima segretaria di Stato (sorta di vicepremier de facto). Il precedente record era stato fissato nel primo governo di Starmer, insediatosi nel 2024, con 11 donne su 22 membri. (ANSA).