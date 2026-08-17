(ANSA) - BARI, 17 AGO - Un altro avvistamento del lupo - o di un ibrido, cioè un incrocio con un cane, presunto autore delle tre aggressioni avvenute il 4 e il 15 agosto nel comune di Noicattaro - é stato segnalato nel territorio di Cellamare (Bari). A darne notizia è il sindaco di Noicattaro Raimondo Innamorato, allertato dal collega del comune confinante: "Ne parleremo nella task force indetta questa mattina in Prefettura". Il canide è il presunto autore di tre aggressioni, avvenute tutte nel territorio di Noicattaro. Le prime due, il 4 agosto ai danni di due minori. Ad avere la peggio, una bambina di sei anni, aggredita nel parco di via Falcone e ricoverata in rianimazione. L'ultima aggressione risale invece alla sera del 15 agosto. Vittima un bambino di sei anni, che ha riportato fratture alle costole ed è attualmente ricoverato all'ospedale pediatrico Giovanni XXIII, dov'è sottoposto a terapia antibiotica. Il presunto lupo è stato ora avvistato per la prima volta al di fuori di Noicattaro, a Cellamare. "È improbabile ma possibile si tratti dello stesso esemplare - spiega Innamorato - il lupo di Noicattaro è prevalentemente notturno, ma non possiamo escludere che di giorno vaghi nei comuni limitrofi in cerca di cibo". Del tutto esclusa invece la possibilità che il lupo avvistato nelle campagne di Bitonto sia lo stesso. "In quel caso - spiega Innamorato - è probabile si tratti di un esemplare che proviene dal vicino Parco di Lama Balice". Per identificare l'animale è stata indetta una task force d'intesa con la Regione Puglia, che si sta riunendo ora nella Prefettura di Bari. Tra le possibili operazioni al vaglio, il prolungamento dell'ordinanza sindacale che vieta l'accesso ai parchi pubblici di Noicattaro, dalle 21 alle 8 e inibisce l'accesso nelle aree limitrofe alle zone agricole e alle lame. (ANSA).