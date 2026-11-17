(ANSA) - PAVIA, 17 NOV - Non si è fermato il lavoro investigativo della Procura di Pavia nell'ambito della nuova indagine per l'omicidio di Chiara Poggi, il 13 agosto 2007 a Garlasco (Pavia). Nonostante sia già stata presentata la richiesta di rinvio a giudizio di Andrea Sempio, accusato di avere ucciso Chiara, e il gup Luigi Riganti abbia fissato l'udienza preliminare al prossimo 25 febbraio 2027, da ambienti giudiziari filtra la voce di nuovi accertamenti dei magistrati pavesi per far luce sul delitto. Non essendo più quella attuale una fase di indagini preliminari, le indagini svolte in questo periodo sono definite "suppletive". Nel caso dovessero emergere nuovi elementi, la Procura trasmetterà gli atti direttamente al gup, depositandoli nella sua cancelleria. Contestualmente il pubblico ministero dovrà notificare all'imputato Andrea Sempio e ai suoi difensori un avviso con cui comunica che sono stati depositati nuovi atti. Da quanto si è appreso le "indagini suppletive" condotte dalla Procura di Pavia sul delitto di Garlasco sarebbero strettamente legate a quanto sta emergendo nell'inchiesta per le analisi non depositate dai Ris nel 2007 e in quella per i presunti pagamenti della famiglia di Sempio, nel 2017, per garantire l'archiviazione di Andrea. Per quest'ultimo filone, la cui nuova ipotesi di reato sembra essere induzione indebita a dare o promettere utilità, domani verranno sentiti, in Procura a Pavia, Simone Grassi, uno dei legali di Sempio nel 2017, e l'ex carabiniere Giuseppe Spoto, che trascrisse le intercettazioni di Sempio e dei suoi familiari: un compito che, secondo gli attuali inquirenti, venne svolto in modo lacunoso. Giovedì invece verrà sentito l'avvocato Massimo Lovati, anche lui ex difensore di Sempio. Grassi, Spoto e Lovati verranno ascoltati come testimoni, quindi non indagati. Nella stessa inchiesta la Procura di Brescia ha archiviato da tempo la posizione di Mario Venditti: l'ex procuratore aggiunto di Pavia è stato ascoltato la scorsa settimana a Pavia come persona informata sui fatti. (ANSA).