(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 11 AGO - Nuove nomine del Papa nel Consiglio per l'Economia: ci sono i cardinali Grzegorz Ryś, Ladislav Nemet, Jean-Paul Vesco, Roberto Repole. Quindi due donne manager under 40: Gisela Liechtenstein, di Industrie und Finanzkontor Etablisseme, e Elena Wettstein Principato, di Ubs Group. Tra le nuove nomine anche Paolo Nusiner, direttore generale per gli Affari generali del Dicastero per la Comunicazione, e Denis Duverne che viene da Axa. Come coordinatore è confermato il cardinale Reinhard Marx. (ANSA).