(ANSA) - LONDRA, 16 SET - Nuovo allarme sicurezza per i duchi di Sussex dopo la loro decisione a sorpresa di tornare a vivere nel Regno Unito da fine agosto e di mettere fine (almeno per ora) all'autoesilio americano durato 6 anni sulla scia del traumatico strappo dal resto della famiglia reale del 2020. Questa volta si tratta del numero di telefono privato di Meghan, fatto filtrare pubblicamente da una chat di genitori a cui la consorte del principe Harry si era associata al momento dell'iscrizione dei figli, Archie e Lilibet, di 7 e 5 anni, a una scuola della regione inglese di Costwold. Il leak ha messo almeno per alcuni giorni la duchessa e la sua famiglia a rischio di essere localizzate, riferiscono i media. La denuncia arriva a pochi giorni dalla notizia del ritiro improvviso da quella stessa scuola dei due principini (e del loro trasferimento in un altro istituto coperto dal riserbo), dopo appena due giorni di frequenza: notizia annunciata dall'entourage sulla base della valutazione di pericoli per la sicurezza verificati dal loro team privato di protezione durante il tragitto (date le condizioni di traffico e il tipo di strada). Le due vicende vengono commentate non senza toni polemici da alcune testate e dai tabloid britannici della destra populista più ostili a Harry e Meghan: come qualcosa che si sarebbe potuto prevenire. Mentre non manca chi sospetta i duchi di volerle utilizzare a mo' di arma di pressione sull'organismo governativo del Regno chiamato a breve a decidere sulla richiesta di restituzione di una scorta pubblica al secondogenito di re Carlo III e della defunta lady Diana (quinto per intangibile diritto di sangue nella linea di successione del trono di casa Windsor) e alla sua famiglia. Richiesta a suo tempo negata in virtù del fatto che i Sussex non sono più dal 2020 membri attivi della Royal Family in incarichi di rappresentanza ufficiale della monarchia, ma che il governo attuale ha infine accettato di riesaminare alla luce del ritorno in patria su base permanente dei duchi. (ANSA).