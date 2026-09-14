(ANSA) - CRISSOLO, 14 SET - Due alpinisti sono stati recuperati ieri sera dal Soccorso alpino dopo aver assistito a un importante distacco di rocce nella zona della via normale, sul versante Sud del Monviso. I due si trovavano al bivacco Andreotti quando, intorno alle 23, hanno visto il materiale roccioso precipitare e, anche alla luce del distacco avvenuto il 1/o settembre scorso sul versante Nord-Est, hanno preferito chiedere l'intervento dei soccorsi. La centrale operativa ha disposto l'invio dell'elisoccorso di Azienda Zero Piemonte in operatività notturna, con a bordo anche un tecnico aggiuntivo del Soccorso alpino. Raggiunto il bivacco, i due alpinisti sono stati recuperati con il verricello e riportati a valle in sicurezza. Le verifiche effettuate sul posto hanno escluso che la frana abbia interessato direttamente il bivacco Andreotti. Il distacco, inoltre, non avrebbe coinvolto il percorso di salita alla cima lungo la Normale. (ANSA).