(ANSA) - CATANIA, 11 AGO - Una nuova bocca eruttiva si è aperta, intorno alle 11.30, sull'Etna alla base della parete nord della Valle del Bove, sopra monte Simone, ad una quota di circa 2.090 metri. E' la stessa area dove la notte scorsa si era aperta un'altra frattura, ma una quota leggermente più bassa, a circa 1.900 metri. Lo rende noto l'Ingv che ha personale sul posto per eseguire i rilievi. Il tremore vulcanico si è mantenuto su livelli elevati, pur rimanendo nella parte inferiore della fascia. Il centroide delle sorgenti è stato localizzato nell'area dei crateri Nord-Est fino alle 07:30 di oggi e poi alla Voragine, ad una quota compresa tra 2.800 e 3.000 metri sopra il livello del mare. (ANSA).