(ANSA) - SESTRI LEVANTE, 26 GIU - Torna il numero chiuso gratuito alla Baia del Silenzio di Sestri Levante (Genova). Dal primo luglio al 31 agosto gli accessi liberi alla spiaggia saranno limitati a 450 per motivi di sicurezza, tutelare il paesaggio e garantire un'esperienza decorosa ai turisti stessi. A garantire il rispetto degli ingressi, dalle 8:30 alle 17:30, le guardie giurate di una società di sicurezza privata a cui il Comune ha affidato per il servizio per una spesa complessiva di circa 40 mila euro. L'ordinanza del sindaco Francesco Solinas prevede tre punti di accesso: via Portobello, vico Andersen e piazzetta Stalli. Non è previsto alcun servizio di prenotazione. Confermati tutti i servizi liberi e gratuiti per i bagnanti: le docce, i servizi igienici e l'infopoint, oltre al servizio di salvamento e l'accessibilità per le persone con disabilità motoria dall'ingresso di Portobello. (ANSA).