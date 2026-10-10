(ANSA) - LIPARI, 10 OTT - Sono state liberate a Lipari le famiglie rimaste intrappolate nelle proprie abitazioni a causa di una massa d'acqua e fango riversatasi sull'isola dopo il violento temporale di stamane. Nonostante la pioggia continui a cadere a tratti, sono in corso numerosi interventi per ripristinare, per quanto possibile, la viabilità. Disagi si registrano anche al porto di Sottomonastero, dove le operazioni dei mezzi di linea sono rese difficili dalla presenza in mare di detriti e fanghiglia trasportati dai torrenti in piena. (ANSA).