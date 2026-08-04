(ANSA) - AOSTA, 04 AGO - Sopralluoghi in elicottero nelle zone più colpite dal nubifragio di ieri e mezzi all'opera per liberare i corsi dei torrenti, pieni di materiale: questa la situazione oggi a Breuil-Cervinia, riferita da Massimo Chatrian, vicesindaco di Valtournenche, dopo la colata di fango e sassi che ieri ha invaso parte del campo da golf della località del Cervino. "La perturbazione si è concentrata a monte delle Grandes Murailles, dal paravalanghe del Mont Tabel fino alla zona di Avouil, che è la più colpita", racconta Chatrian. I danni sono limitati: sono stati trascinati a valle alcuni ponti di attraversamento dei ruscelli, lungo gli itinerari escursionistici, e molto materiale si è riversato sul green del campo da golf, in corrispondenza delle buche 4 e 5. "Ma la cosa più importante - aggiunge il vicesindaco - è che non ci sono state persone coinvolte: la zona è stata subito messa in sicurezza e chiusa. Dopo opportune verifiche, è risultato che non vi fossero persone lungo il tracciato, e quelle che erano in zona sono state messe in sicurezza". Chatrian ha anche voluto "rassicurare la popolazione e i turisti: molte persone chiamano preoccupate per eventuali strade chiuse o impossibilità di salire, ma Cervinia è perfettamente accessibile e non è stata minimamente sfiorata, grazie a un enorme paravalanghe che fa da protezione e da barriera". (ANSA).